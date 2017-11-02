Найден дневник студента, устроившего резню в колледже

Известно, что при себе у молодого человека было два ножа, анальгин и цитрамон. Родители студента рассказали журналистам о сыне.

Родители устроившего накануне резню в столичном коледже студента Андрея Емельянненкова рассказали его родители. Шокирующий поступок юноши удивил их - мальчик рос отзывчивым и неагрессивным ребенком.

"Андрея воспитывала моя бывшая жена Анна. Мы расстались, когда сыну был год. Это был второй брак для Ани - от первого она растила сына Артема", - рассказал журналистам "МК" отец Андрея - Дмитрий.

По его словам, мальчик, скорее всего, не состоял на учете у психиатра.

"Аня сказала ужшкммт бы мне, если Андрея поставили бы на учет. Он рос обычным мальчишкой. По характеру беззлобный. В подростковом возрасте, как многие тинейджеры, увлекался тяжелой музыкой. Мы встречались время от времени, я присутствовал в его жизни", - пояснил мужчина.

Дмитрий рассказал, что после девятого класса Андрей поступил в колледж на специальность радиотехника. Такое решение было принято на семейном совете. Страшная трагедия произошла на третьем году обучения.

"Ведь не просто так он напал? Мне он о проблемах в колледже не рассказывал. Созвонилась со старшим сыном, тот сказал, что Андрюха как обычно с утра ушел на учебу, в нормальном расположении духа. Надеюсь, полицейские прояснят картину, так как сама ничего не понимаю", - добавила бывшая жена Дмитрия и мама студента - Анна.

Выяснилось, что на момент преступления Андрей Емельянников имел при себе несколько ножей и лекарственное средство. Как пишет издание со ссылкой на источник в МВД, проведенный осмотр места происшествия показал наличие у подростка ножа "Варан" длиной 31,5 см, которым юноша убил педагога. Кроме того, правоохранители изъяли ручную циркулярную пилу Ryobi с пильным диском 165х1.6х16 мм. В его рюкзаке также находились топорик и еще один такой же нож в чехле. В вещах студента-убийцы были найдены коробка из-под линз, две упаковки анальгина и одна упаковка цитрамона. Эти лекарства, как правило, применяют при головных болях.

Также оказалось, что третьекурсник вел дневник, причем записи в нем он начал делать на своем компьютере за несколько дней до резни - 29 октября.

В истории браузера полицейские нашли запросы о покупке оружия: Андрей Емельянников посещал сайты по продаже холодного оружия.

Как писал TopNews, 1 ноября 2017 года 18-летний ученик столичного политехнического колледжа Андрей Емельянников зарезал в аудитории учебного заведения учителя ОБЖ Сергея Данилова. Затем он сделал селфи на фоне трупа и покончил с собой.