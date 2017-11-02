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СМИ: Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

Опубликовано 02.11.17 10:18 СМИ: Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

По одному из эпизодов Виталину Цымбалюк-Романовскую обвиняют в незаконной прослушке кабинета актера.

Жена знаменитого российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская может стать фигуранткой сразу нескольких уголовных дел, по одному из которых она подозревается в организации незаконной слежки за актерам.

Возможно, к этим эпизодам добавится еще и взлом. Как пишет "МК" со ссылкой на осведомленный источник, в 2016 году на девушку написала заявление в полицию Татьяна Власова - бывшая жена Джигарханяна. По словам женщины,  28 января прошлого года она ужшкммт ненадолго ушла из своей квартиры на Арбате. Вернувшись домой, она увидела у себя на лестничной клетке несколько человек, в том числе и Виталину Цымбалюк-Романовскую, а также двоих ее знакомых - Владимира Путинцева и Ирину Мусиенко.

Поинтересовавшись о цели визита, компания начала расходиться, отметив, что в квартире Татьяны Власовой они заменили замок. При этом Путинцев вручил женщине новые ключи от ее квартиры.

Женщина тут же заявила об этом в полицию и обратилась в СКР с требованием привлечь Путинцева, Мусиенко и Цымбалюк-Романовскую к уголовной ответственности за взлом двери в ее квартиру и нарушение неприкосновенности чужого жилища.

В результате Виталина была вызвана на допрос, где заявила. что действовала по поручению Армена Джигарханяна, написавшего доверенность на имя Путинцева. Девушка рассказала, что действительно посещала квартиру Татьяны Власовой, но в компании участкового.

"Я, Путинцев и Мусиенко посетили квартиру по просьбе Джигарханяна с целью узнать, все ли в порядке, не проживают ли в ней без его согласия посторонние люди. Также Армен Борисович дал мне ключи от указанной квартиры. У Путинцева была соответствующая доверенность на посещение данной квартиры, которая была предъявлена участковому, с которым мы заходили в квартиру. Мы осмотрели квартиру, посторонних людей не обнаружили, после чего незамедлительно ушли. Ключи, которые нам дал Джигарханян, не подошли, и участковый вызвал работника, который открыл дверь. Уходя, мы встретили Власову. Хочу отметить, что мы действовали с согласия одного из собственников и по его просьбе, имели доверенность", - цитирует издание слова Цымбалюк-Романовской.
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