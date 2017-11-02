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Под Челябинском двое полицейских погибли, спасая людей из перевернувшейся лодки

Опубликовано 02.11.17 10:28 Под Челябинском двое полицейских погибли, спасая людей из перевернувшейся лодки

Выяснилось, что потерпевшая бедствие компания поехала на озеро на поминки.

В Челябинской области, на озере Аргази, двое сотрудников полиции погибли, спасая утопающих. Происшествие случилось 1 ноября, когда компания из пятерых человек переплывала водоем на лодке, сообщает челябинский "Телефакт".

Плавательное средство перевернулось далеко от берега, происходящее увидели двое рыбаков, находящиеся неподалеку. Ими оказались сотрудники отделения полиции «Карабашское», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Рыбаки отправились на помощь утопающим и взяли пятерых к себе на борт, после ужшкммт чего направились к берегу. Не доплыв до суши, лодка от перегруза и сильной волны перевернулась. Доплыть до берега удалось только двоим из первой лодки. В настоящее время на водоеме Аргази идут поисково-спасательные работы.

Поисково-спасательные работы на Аргазинском водохранилище не прекращаются, водолазы осматривают дно озера, на котором перевернулись две лодки, пишет «АиФ-Челябинск».

Одной из причин ЧП в МЧС называют несоблюдение техники безопасности. Пострадавшие вышли на воду, когда сезон официально закрыт и объявлено штормовое предупреждение.

В пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области сообщили, что компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей.
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