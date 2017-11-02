Ученые рассказали, что происходит с телом человека после смерти

По словам специалистов, смерть наступает в несколько этапов.

Как удалось выяснить ученым, смерть человека наступает не в один миг, а в несколько этапов: после того, как перестает функционировать мозг, некоторые части тела продолжают жить. На этом фоне специалисты выделили смерть индивида и смерть клеток.

К примеру, клапаны сердца можно использовать на протяжении 36 часов после смерти человека. В два раза дольше продолжает функционировать роговица глаза.

Ученые ужшкммт отмечают, что одними из первых начинают разлагаться клетки мозга, сильнее всего реагирующие на нехватку кислорода. При этом некоторые нервные клетки могут жить достаточно долго, из-за чего ученые полагают, что человек может продолжать что-то воспринимать уже после смерти. Согласно результатам исследований, упавшая до нуля мозговая активность в момент смерти затем может продолжиться и снова угаснуть. Научного объяснения этому феномену пока нет, но некоторые предполагают, что это связано с уходом души из тела.

"Маловероятно, что человек находится в сознании во время такой активности мозга. Но единственные, кто на самом деле приблизился к этому и может хоть что-то об этом рассказать, - это те, кто пережил состояние, близкое к смерти", - поделился с журналистами ученый из Каролинского института Ларс Ульссон.

Науке известны случаи, когда у мертвых мужчин наблюдалась эрекция. Специалисты объясняют сбором крови в сгустки, где еще остаются питательные вещества и кислород.

Также раньше считалось, что после смерти у человека продолжают расти волосы и ногти, но опытный судебный медик и ученый в области правовой медицины Хенрик Друид опроверг эти предположения.

"Кожа теряет жидкость, сжимается и стягивается. Это выглядит так, будто ногти и волосы выступают больше, чем раньше. Но то, что они растут, - это иллюзия", - сказал он.

Говоря о процессе разложения тела, ученые отмечают влияние окружающей среды.

"Это зависит от условий. Например, имеет значение, насколько влажно или сухо было в земле и гробу. Бактерии лучше себя чувствуют во влажной среде", - отметил специалист. Его слова приводит "Южный Федеральный".