В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

В Москве задержан мужчина за установку пиратской копии операционной системы Windows и несколько других программ на компьютеры в офисе.

Полиция задержала мужчину, который установил пиратскую копию операционной системы Windows в офисе компании на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Помимо Windows 7 Ultimate, мужчина установил на компьютер Microsoft Office 2007 и программы для строительного проектирования: ArchiCAD, "Профстрой", "Компас 3D". Сумма ущерба правообладателям превысила миллион рублей.

Источник отметил, что в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 146 УК о нарушении авторских и смежных прав ужшкммт и по статье об использовании вредоносных компьютерных программ.

Максимальное наказание по 146-й статье — шесть лет лишения свободы при условии, что сумма ущерба превышает 250 тысяч рублей.

В ГУМВД по Москве подтвердили факт задержания, однако не стали раскрывать подробности.