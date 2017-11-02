 
TOP 10

1 Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

2 Фото Бен Ладена с Хиллари Клинтон, о котором рассказала Захарова, оказалось фейком

3 В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после 30-часовой смены

4 В Москве скончался приемный сын Эльдара Рязанова

5 В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

6 Ученые рассказали, что происходит с телом человека после смерти

7 Под Челябинском двое полицейских погибли, спасая людей из перевернувшейся лодки

8 Путин освободил от уплаты налогов часть россиян

9 "ВКонтакте" и "Одноклассники" в два раза урезали лимит на бесплатную музыку

10 Эксперты: фунт и доллар опустят рубль в ноябре

Новости наших партнеров

В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

Опубликовано 02.11.17 09:26 В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

В Москве задержан мужчина за установку пиратской копии операционной системы Windows и несколько других программ на компьютеры в офисе.

Полиция задержала мужчину, который установил пиратскую копию операционной системы Windows в офисе компании на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Помимо Windows 7 Ultimate, мужчина установил на компьютер Microsoft Office 2007 и программы для строительного проектирования: ArchiCAD, "Профстрой", "Компас 3D". Сумма ущерба правообладателям превысила миллион рублей.

Источник отметил, что в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 146 УК о нарушении авторских и смежных прав ужшкммт и по статье об использовании вредоносных компьютерных программ.

Максимальное наказание по 146-й статье — шесть лет лишения свободы при условии, что сумма ущерба превышает 250 тысяч рублей.

В ГУМВД по Москве подтвердили факт задержания, однако не стали раскрывать подробности.
Другие материалы по этой теме

7 сезон "Игры престолов" собрал более 1 млрд нелегальных просмотров

Октябрьское обновление Windows 10 чревато бесконечным "синим экраном смерти"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга