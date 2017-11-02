В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после 30-часовой смены

Обстоятельствами смерти женщины заинтересовались следственные органы.

В городе Ангарске Иркутской области в ночь с 26 на 27 октября после дежурства продолжительностью 30 часов умерла врач-акушер перинатального центра. Согласно предварительной информации, медик скончалась из-за проблем с сердцем.

Известно, что в течение всей смены женщина находилась рядом с пациентами. В результате нехватки специалистов она согласилась на дополнительную смену, осознавая, что ее некем заменить.

Представители Минздрава Иркутской области и сотрудники Ангарского перинатального центра, в котором произошла трагедия, никак ужшкммт не комментируют произошедшее. Однако на сайте медицинского учреждения была опубликована информация о смерти медика.

"Оксана Вениаминовна честно и добросовестно выполняла свою работу, неся огромную физическую и эмоциональную нагрузку, связанную со сложностью профессии акушера-гинеколога, которая обязывает быть готовой к оказанию медицинской помощи в любое время дня и ночи. Вся ее жизнь -это бескорыстное служение людям", - отмечается в сообщении.

Смертью врача заинтересовались в СУ СК по Иркутской области.

"По данному факту следственным отделом по г. Ангарск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (Халатность)", - сказано в сообщении на сайте СУ СК по Иркутской области.