Какой сегодня праздник: 2 ноября 2017 отмечается церковный праздник Артемьев день

Сегодня, 2 ноября 2017, также отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День работника культуры Кыргызстана и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 2 ноября 2017:Артемьев день

2 ноября 2017 года отмечается народный праздник в честь памяти святого великомученика Артемия Антиохийского.

Военачальник Артемий состоял в IV веке на службе у императора Константина Великого, а впоследствии и его сына – преемника Констанция. За отличную работу он был назначен наместником Египта. Когда правители умерли, на смену им пришел Юлиан-Отступник, хотевший вернуть язычество и начавший гонения на христиан.

В одном из городов Юлиан подверг пыткам 2-х ужшкммт епископов за их нежелание отречься от христианской веры. Артемий, находясь в том же населенном пункте, раскритиковал его действия и всенародно обличил императора. За это он был схвачен и подвержен мучительным пыткам.

Оказавшись в темнице Артемий начал усердно молиться. Ему явился Господь Бог и поведал, что убережет его от всяческой боли. На следующий день он был снова подвергнут жестким пыткам, но не издал ни одного стона. Лишь однажды он произнес, что вскоре император получит возмездие за все беды, причиненные христианам. Разъяренный Юлиан велел отрубить голову Артемию.

Останки великомученика захоронили христиане, а после сбывшегося пророчества – смерти Юлиана тело святого было переправлено силами диаконисы Антиохийской Арисы в Константинополь.

По поверью, рожденные в этот день дети имеют особых защитников – волчиц. Считается, что они могут понимать язык птиц и зверей.

Мольбы на Артемия могут избавить воинов от нелепой смерти.

По приметам, если в этот день начинали выть волки, то это предвещало приближение морозов.

Если белки прячут много орехов, то зима будет холодной, а если с утра иней покрывает деревья - будет плохой урожай.

Какой сегодня праздник, 2 ноября: Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается ежегодно 2 ноября. В 2017 году дату справляют 4-й раз. Событие было учреждено в 2013 году. Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций на 68-й сессии приняла резолюцию № A/RES/68/163. Документ провозгласил 2 ноября Международным днём прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

День работника культуры Кыргызстана

2 ноября отмечается День работника культуры Киргизии. Этот праздник появился в тот день, когда в 1926 году 2 ноября первый раз на сцене была поставлена пьеса И. Токобаева "Кыйгылуу Какей". После этого правительство страны решило в целях развития искусства и культуры, установить свой праздник, который был бы памятью. Что касается самого произведения, то оно является драматическим, которое отвечает требования реалистичного искусства.

День поминовения всех усопших

После Дня всех святых по традиции идет День поминовения всех усопших верных. Этот праздник всегда отмечается 2 ноября. Почитать мертвых является уже традицией, которая зародилась еще очень давно. Эти самым мы высказываем уважение всем нашим родственникам и друзьями, которых больше нет с нами. Проявления данного праздника могут быть самыми разными. С одной стороны – боязнь умерших и их мести, а с другой стороны – почитание и вера в охранительную силу духов.

Кто празднует именины 2 ноября 2017 года?

2 ноября празднуют свой день люди, родившиеся под именами: Герасим, Артемий, Александр, Леонид, Герман, Иван, Николай, Михаил, Петр, Павел и Федор.

Что произошло 2 ноября 2017 в истории?

1721 год – царь Петр I принял титул Петра Великого и императора Всероссийского. Также в этот день Россия стала империей.

1894 год – на престол вступил последний российский император Николай II.

1937 год – на Кремлевских башнях к двадцатилетию Октябрьской революции установлены рубиновые звезды.

1938 год – присвоено звание первым женщинам СССР – Героя Советского Союза.

2004 год – Джордж Буш был избран вновь президентом США.

Кто родился 2 ноября 2017 из знаменитостей?