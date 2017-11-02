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"Это шок и беспредел!": тренер сборной России по лыжам прокомментировал дисквалификацию Легкова

Опубликовано 01.11.17 22:44 "Это шок и беспредел!": тренер сборной России по лыжам прокомментировал дисквалификацию Легкова

Тем временем FIS рассказали, когда примут решение по лыжникам Легкову и Белову.

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко в интервью Лайфу прокомментировал решение комиссии МОК о пожизненной дисквалификации Александра Легкова и Евгения Белова.

"Вы меня сейчас просто шокировали этим решением. Это только что стало известно? (Протяжно вздыхает). За что? Это полный беспредел! Я знаю Александра много лет как честного и порядочного спортсмена, который всего добивался собственным трудом. Как можно человека по каким-то косвенным причинам лишать медали, к ужшкммт которой он шёл всю жизнь? Он посвятил всю жизнь этой медали и честно её завоевал! Я просто в шоке, в ступоре. Нет слов. Он добросовестно сдал 200 проб, их взятие инициировало WADA, и никаких намёков на допинг. Кто-то что-то там царапнул — и дисквалификация", - сказал Бородавко.

Также тренер выразил уверенность в том, что Легков должен продолжать отстаивать свои права юридически. Он добавил, что его подопечный "был фантастически готов к этому сезону, показывал выдающиеся секунды".

"Они только и хотят отстранить всех россиян, убрать нас из спорта. Мы должны доказывать, что мы сильные. Мы много тренируемся и будем бороться на трассе. За себя и за того парня, так сказать. У нас нет допинга. Дисквалификация Легкова и Белова — огромный удар, на нас постоянное идёт давление, и, конечно это психологически скажется на других наших лыжниках. Не понимаю руководителей МОК. У меня просто нет слов", — заключил Бородавко

Ранее TopNews писал, что российских лыжников Легкова и Белова пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах и аннулировали все их результаты на Играх в Сочи. По мнению комиссии, их вина в нарушении антидопинговых правил доказана.

Тем временем Международная федерация лыжного спорта (FIS) примет решение в отношении Александра Легкова и Евгения Белова после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит дела всех шести российских лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

В заявлении FIS подчеркивается, что в юрисдикцию МОК входит участие атлетов в Олимпийских играх, тогда как определять, кто будет участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, будет международная федерация. После того, как МОК вынесет вердикт по всем шестерым россиянам, все эти случаи рассмотрит допинг-группа FIS, ее действия будут осуществляться в рамках компетенции организации.

При этом спортсмены получат право на судебное разбирательство с ускоренным личным слушанием. Дальнейшая информация по делам российских лыжников последует уже после слушаний и решений допинговой комиссии международной федерации.
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