ЦРУ опубликовало личный дневник Усамы бен Ладена

Все записи в дневнике, представленном на сайте ведомства, сделаны от руки на арабском языке.

ЦРУ опубликовало дневник главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, ликвидированного в 2011 году в Пакистане.

Все воспоминания в личной тетради были сделаны лидером террористической группировки от руки на арабском языке. Есть и записи, оставленные в дневнике накануне гибели. Также обнародованные материалы включают текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения.

"Помимо компьютерных файлов и цифровых документов, захваченных ужшкммт во время рейда в пакистанском городе Абботтабад в мае 2011 года, ЦРУ обнаружило дневник, который включает в себя записи, которые бен Ладен сделал накануне гибели", — говорится в сопроводительной записке.

Ранее в среду ЦРУ сообщило о публикации 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации бен Ладена. Речь идет о фотокопиях, сделанных в срочном порядке сразу после рейда, уточнили в разведывательном ведомстве.

Напомним, Бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США. Его тело было сброшено в Аравийское море. Власти США считают бен Ладена главным организатором террористического нападения на Нью-Йорк и Вашингтон, совершенные 11 сентября 2001 года.