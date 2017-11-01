"Севилья" - "Спартак" 1 ноября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Севилья" - "Спартак" 1 ноября 2017, прогноз на игру, по какому каналу трансляция - читайте в материале TopNews.

1 ноября 2017 года испанская "Севилья" принимает на поле своего стадиона " Рамон Санчес Писхуан" московский "Спартак" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 22:45 мск.

"Севилья" - "Спартак" 1 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Севилья" - "Спартак" 1 ноября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом трансляции онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

"Севилья" - "Спартак" 1 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Севилья" - "Спартак" 1 ноября 2017: перед матчем

"Севилья" идет на третьем месте в группе Е с 4 баллами в своем арсенале. Ранее испанский клуб ужшкммт сыграл вничью с "Ливерпулем" (2:2), одолел "Марибор" (3:0) и крупно проиграл московскому "Спартаку" (5:1).

"Спартак" - "Севилья" 5:1 ВИДЕО голов

Команда Массимо Карреры идет второй с пятью очками. В первых турах "красно-белые" сыграли вничью с "Марибором" и "Ливерпулем" (оба матча 1:1).

"Севилья" - "Спартак" 1 ноября 2017: комментарии

Главный наставник "Севильи" Эдуардо Бериццо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком".

"Для нас был очень сложный день, большой удар. Надо выиграть у "Спартака" крупно. Мы не можем жить в прошлом, но реванш важен. Мы будем атаковать, использовать контроль мяча, брать ответственность на себя. Да, "Спартак" хорошо действует на контратаках, но нам важно играть в свой футбол и забить как можно больше мячей. Мы играем в свою игру, нам нет разницы, с какой тактикой сыграет "Спартак". Для нас это будет решающий матч, после которого мы будем смотреть в будущее", - сказал специалист.

Защитник "Севильи" Клеман Лангле заявил, что клуб намерен взять реванш у "Спартака".

"Матч в Москве был для нас большим ударом. Счёт 1:5 – это то, чего мы не имели права допустить. Поэтому мы ещё сильнее изучили "Спартак", зная, какая серьёзная сила – их атака. Мы должны взять уверенный реванш. Думаю, мы сможем сделать это. "Севилья" является фаворитом, ведь мы играем дома, в России было сложно, их хорошо поддерживали. Возможно, была недооценка, может, мы должны были вести себя скромнее перед матчем. Мотивация будет максимальная. Если у вас есть ощущение, что на уровне Лиги чемпионов есть слабые команды, – это неправда. Да, мы проиграли, но не думаю, что это повлияло на имя "Севильи". Просто была неудачная неделя, но надо признать, что "Спартак" силён", - сказал игрок.

По мнению полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, первая победа москвичей скрупным счетом еще ничего не означает.

"Мы довольны пятью очками, но, надеюсь, их у нас будет больше. Впереди ещё много игр, и хотелось бы брать очки от матча к матчу. Каждое очко ценно. На что наиграли, то и взяли. Безусловно, хотели выиграть. Будем стремиться взять реванш у "Марибора" в ответной встрече. Будем разбирать "Севилью". Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьёзный, на выезде. "Севилья" - очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, ещё ничего не значит. Каждый матч важен, и не имеет значения "Марибор" это, "Севилья" или "Ливерпуль". Это Лига чемпионов. Тут каждый матч по-своему важен, и в каждом матче ты можешь набрать очки и потерять", - отметил футболист.

"Севилья" - "Спартак" 1 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Севилью" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в стреднем с коэффициентом 1,7, на ничью - 5,00, на успех "Спартака" - 6,00.