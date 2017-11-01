США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану

Новые санкции в отношении РФ, Ирана и КНДР пояснили в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC).

В США ввели новые требования, по которым будут преследоваться граждане и компании, помогавшие в проведении сделок. Согласно новым санкциям по отношению к России, Ирану и КНДР, как пояснили в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC), теперь будут преследовать не только юридических и физических лиц из России, но и граждан и компании, которые помогали в проведении сделок. Таким образом, Россию фактически уравняли с Ираном и КНДР.

OFAC поясняет, что ужшкммт новые ограничения будут вводиться за валютные транзакции, передачу финансовых инструментов, ценных бумаг, имущества, а также предоставление услуг, персонала и технологий. В ведомстве пояснили, что целью санкций является "обложение России расходами" за ее "действия на Украине". В документе также говорится, что Вашингтон вместе с союзниками продолжат вести активную работу в этом направлении.

Во вторник, 31 октября, Минфин США расширил ограничения в отношении российского нефтяного сектора. Закон о новых санкциях против Москвы подписан президентом Дональдом Трампом в начале августа.