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Полуголая активистка FEMEN утроила пожар у магазина Порошенко в Киеве, требуя его импичмента

Опубликовано 01.11.17 17:22 Полуголая активистка FEMEN утроила пожар у магазина Порошенко в Киеве, требуя его импичмента

В Киеве активистка движения Femen подожгла игрушечных медведей возле магазина Roshen. В Сети уже появилось видео.

Активистка движения Femen устроила акцию протеста у магазина "Рошен" в Киеве, требуя импичмента президента Петра Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NewsOne.

По данным телеканала, инцидент произошел во вторник поздно вечером. Активистка облила бензином и подожгла фигуры медведей, стоящие прямо перед входом в магазин. На ее теле была надпись "Сладости или импичмент".

Таким образом представители движения потребовали от президента Украины Петра Порошенко либо отказаться от ужшкммт бизнес-активов и управлять страной, либо полностью посвятить себя предпринимательской деятельности, отмечает Лайф.

Как сказано на странице Femen в "Фейсбуке", акция посвящена жадности президента Незалежной, который даже под страхом политической смерти не готов расстаться со своими конфетами.

"ока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосёт костлявую лапу", — сказано в сообщении движения.
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