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Ученые нашли в Библии дату первого в истории Земли солнечного затмения

Опубликовано 01.11.17 17:17 Ученые нашли в Библии дату первого в истории Земли солнечного затмения

Ученые из Кембриджского университета установили дату первого солнечного затмения, которое упоминается в письменных источниках.

Одна из книг в составе Ветхого Завета (Книга Иисуса Навина, или Иошуи) содержит, как оказалось, древнейшее в мире описание солнечного затмения. К такому выводу пришла команда исследователей из Кембриджа (Великобритания), изучив отрывок из этой книги, передает "Россия 24".

Речь идёт о вторжении израильтян в Ханаан (территория, которая сегодня охватывает Иорданию, Израиль, Ливан и Сирию). Согласно Ветхому Завету, перед битвой Иисус Навин взмолился: "Стой, солнце, над Гаваоном, и луна — над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим".

Если эти слова описывают реальность, это означает, по ужшкммт мнению исследователей, только одно: произошло крупное астрономическое событие. Они сравнили библейские тексты с египетскими.

Оказалось, что событие, о котором идёт речь, произошло 30 октября 1207 года до нашей эры. Оно было задокументировано и в Древнем Египте.

На Стеле Мернептаха содержится перечень побед древнего египетского правителя Мернептаха. Упоминается и военная кампания в Ханаане: он победил народ Израиля на пятом году правления.

Ученые считают, что речь может идти о кольцеобразном затмении, когда Луна перекрывает солнечный диск лишь частично. Такое явление, вероятно, и привело к появлению "огненного кольца", о котором говорится в Ветхом Завете.

Более того, в свете новых данных получается, что царствование Мернептаха началось в 1210 или 1209 году до нашей эры. Таким образом, учёные "продлили" годы правления Рамсеса II.
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