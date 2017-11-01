Режиссер, актер и бармен обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

Трое мужчин обвинили в домогательствах голливудского актера Кевина Спейси, который ранее признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Мексиканский актер Роберто Кавасос рассказал о том, что подвергался сексуальным домогательствам со стороны голливудской звезды и обладателя двух "Оскаров" Кевина Спейси, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associaterd Press и запись Кавасоса в Facebook, которую он оставил двумя днями ранее.

По словам мексиканца, инцидент произошел в баре лондонского театра Old Vic, где с 2004 по 2015 год Спейси работал художественным руководителем. Кавасос рассказал, что тот пытался "коснуться его без разрешения". "Для него было ужшкммт обычным поведением сидя в баре своего театра схватить любого, кто привлечет его внимание, - отметил Кавасос. - Я не стал это терпеть, но я знаю нескольких человек, которые боялись остановить его".

По словам Кавазоса, жертвами домогательств Спейси стали многие молодые актёры. При этом оскароносный артист часто заманивал их в театр на "мини-пикник с шампанским" под предлогом разговора о карьере, где и начинал приставать, отмечает Лайф.

"Истории различались лишь в том, как далеко заходил этот пикник, но приёмы были одни и те же. Ещё чаще его можно было увидеть в баре театра, где он приставал к любому, кто попадался ему на глаза. Именно так было со мной. Я никогда не поддавался на это, но я знаю некоторых, кто был слишком напуган, чтобы остановить его", — пишет Кавазос.

Кроме того, газета The Sun опубликовала историю бармена Дэниела Била, который рассказал ещё об одном инциденте с участием Спейси в 2010 году в Лондоне. После произошедшего актёр отдал Билу свои часы стоимостью £5000 — по утверждению последнего, в обмен на молчание, добавляет RT.

Американский режиссёр Тони Монтана также обвинил голливудского актёра Кевина Спейси в домогательствах. Об этом сообщают СМИ. В частности, Монтана в интервью изданию Radar рассказал об инциденте, произошедшем в 2003 году в одном из баров Лос-Анджелеса.

«Я подошёл (к барной стойке. — прим.), чтобы заказать напиток, Кевин подошёл ко мне и обнял. Он предложил мне покинуть бар вместе с ним», — сказал Монтана.

Он добавил, что во время разговора Спейси позволил себе непристойные прикосновения, Монтана оттолкнул его, забрал свой напиток и ушёл.