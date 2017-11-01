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В России будут развивать систему "все включено"

Опубликовано 01.11.17 16:18 В России будут развивать систему "все включено"

Ростуризм прокомментировал возможную отмену системы "все включено" в Турции.

Федеральное агентство по туризму считает важным развивать обслуживание в отелях по системе "все включено" и распространять его на различные регионы России, повышая таким образом конкурентоспособность отечественного турпродукта на мировом рынке, заявил глава ведомства Олег Сафонов. Его цитирует РИА Новости.

Ранее в глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено", так как якобы она мешает ужшкммт развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

"Отказаться или нет от системы "все включено" при обслуживании в отелях — это дело наших турецких коллег. Однако мы считаем очень важным распространять эту систему на территории Российской Федерации, так как она пользуется большой популярностью среди российских туристов", — сказал на это Сафонов.

По его словам, процесс внедрения системы "все включено" уже идет в Краснодарском крае, где в эту работу включаются туроператоры и отельеры.

"Хочу подчеркнуть, что в РФ популярны именно предложения all inclusive, которые включают в себя и размещение, и питание, и экскурсионную программу. Люди могут понимать, сколько денег они потратят на путешествие, и что больше дополнительных расходов им не понадобится. Мы в РФ считаем необходимым систему all inclusive очень серьезным образом развивать и распространять ее на другие территории нашей страны, тем самым повышая конкурентоспособность РФ", - сказал Олег Сафонов, слова которого приводит ТАСС.

 
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