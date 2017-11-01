В одном из колледжей Москвы зверски зарезаны преподаватель ОБЖ и его ученик

В колледже на Гвардейской улице в Москве обнаружены мертвыми учитель и ученик. У обоих перерезано горло.

В Москве в одном из колледжей обнаружены два тела. Одно из них принадлежит убитому студенту, второе — преподавателю. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. На месте происшествия работают следователи ГСУ СК по Москве.

По данным канала, рядом с телами убитых преподавателя политехнического колледжа и его студента обнаружена электропила. У обеих жертв перерезано горло.

Один из погибших - преподаватель ОБЖ Сергей Данилов. Именно рядом с его телом обнаружена пила, которой было совершено ужшкммт убийство.

"Картина происшествия пока вообще непонятна. Убийство произошло на перемене, когда в аудитории политехнического колледжа никого не было. На телах преподавателя и студента обнаружены практически идентичные травмы. Рядом с ними электропила, а на парте поблизости - нож", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в образовательном учреждении «Западный комплекс непрерывного образования» на Гвардейской улице. Оно было образовано после слияния двух профессиональных лицеев и ПТУ, уточняет "Московский комсомолец".

Как утверждает газета, в одном из кабинетов на третьем этаже во время перемены один из студентов убил ножом убил преподавателя ОБЖ 44 лет, после чего ударил себя. От полученных ранений оба скончались на месте. Личность студента уточняется, у погибшего педагога остались двое детей.

Труп учителя обнаружила преподаватель по спецдисциплинам, когда зашла в кабинет. Первоначально никто не заметил, что в классе находится еще один погибший - студент 3-го курса Андрей Емельяненков. Его тело лежало в дальнем углу аудитории практически под партой и было принято за манекен.

Рассматриваются две версии. Согласно первой, студент мог убить своего преподавателя из-за конфликта. В качестве альтернативной, проверяется версия о двойном убийстве, - якобы третий участник конфликта убил обоих, после чего скрылся.



Все свидетели в один голос говорят, что не слышали никаких криков из аудитории и оттуда никто не выходил.