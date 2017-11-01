В Подмосковье убита советник главы Электростали

Тело молодой женщины со множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Ногинске.

В одном из частных домов Ногинска была убита советник главы подмосковного города Электросталь. Подозреваемый в расправе задержан правоохранителями.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в СКР, тело 29-летней женщины было найдено 31 октября. Эксперты обнаружили на нем множественные ножевые ранения.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина личность которого в настоящее время устанавливается", - отмечается в сообщении ведомства.

Сообщение о гибели Дарьи Туркиной ужшкммт появилось на официальном сайте администрации Электростали.

"Администрация городского округа Электросталь с глубоким прискорбием сообщает, что 31 октября на 30-м году трагически оборвалась жизнь Туркиной Дарьи… Администрация городского округа Электросталь скорбит о тяжелой утрате и выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким Дарьи Туркиной", - сказано в публикации..