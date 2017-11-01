"Времена Super Mario": Собчак рассказала о единственной связи с Путиным

Ксения Собчак, заявившая о президентских амбициях, рассказала, что ее связывает с главой России Владимиром Путиным.

Телеведущая Ксения Собчак в интервью BBC рассказала, что ее связывает с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, единственное, что ее связывает с главой РФ, это тот факт, что он работал с ее отцом Анатолием Собчаком.

"Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом", — сказала она.

Она подчеркнула, что у нее нет никаких встреч с президентом Путиным.

"За все это время у меня была одна встреча, связанная ужшкммт с кино. Я, кстати, для кино встретилась еще и с [премьер-министром Дмитрием] Медведевым и другими людьми, которые сделали большую политическую карьеру, а до этого работали с отцом", - подчеркнула Собчак.

На это журналист уточнил, точно ли у нее не было второй встречи с Путиным.

"Нет! Никаких встреч с президентом Путиным у меня ни до, ни после не было. О чем говорят? Когда вы мне скажете, кто конкретно говорит, какие предъявляют доказательства, тогда мы об этом еще пообщаемся. А пока это все вредители, которые пытаются задушить меня в кремлевских объятиях. Мне об этом говорить не хотелось бы", - негодующе ответила журналистка.

Она отметила, что никогда не станет критиковать Путина как человека и заявила, что "Путин - это тот, кто несет ответственность за систему, которую он выстроил. Путин - это тот, кто так укрепил могущество ФСБ в нашей стране". Также, по ее словам, он несет ответственность за то, что Россия оказалась в международной изоляции.