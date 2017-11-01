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Рустем Адагамов займется избирательной компанией Собчак в соцсетях

Опубликовано 01.11.17 13:45 Рустем Адагамов займется избирательной компанией Собчак в соцсетях

Известный блогер примкнул к команде телеведущей.

Известный российский блогер Рустем Адагамов отныне займется ведением предвыборной кампании телеведущей Ксении Собчак на выборах президента 2018 года в соцсетях и блогах.

"У нас серьёзное пополнение в команде "Против всех"! К нам присоединился блогер №1 российского интернета - Рустем Адагамов. Мы счастливы видеть его в команде, он будет помогать вести нашу кампанию во всех социальных сетях и блогах", - сказано в сообщении на странице предвыборной компании Собчак в Facebook.

Как ужшкммт писал TopNews, ранее предвыборный штаб Ксении Собчак покинул политтехнолог Алексей Ситников со своей командой.

В 2013 году экс-супруга Адагамова обвинила блогера в интимной связи с несовершеннолетней девочкой в Норвегии. В 2015 году поступила информация о том, что российские правоохранители объявили его в розыск после того, как он не явился на допрос к следователю.
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