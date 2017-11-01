Ученые нашли "планету-монстра", существование которой противоречит законам Вселенной

Астрономы обнаружили планету гигантских размеров, существование которой противоречило выработанным ранее теориям.

Гигантскую планету размером с Юпитер, существование которой ранее считалось крайне маловероятным, обнаружила международная группа астрономов, пишет "Российская газета" со ссылкой на Eurekalert и Университет Уорвика (The University of Warwick).

Газовому гиганту дали имя NGTS-1b. Он расположен в созвездии Голубь на расстоянии 600 световых лет от Земли. Его величина сравнима с размером Юпитера, а масса на 20% уступает массе крупнейшей планеты Солнечной системы.

Температура на поверхности найденной планеты 800 К или 530°C. Расстояние от небесного тела до ужшкммт её солнца равно 3% расстояния между Землёй и нашим светилом. Год на этой плане равен 2,6 земного дня.

В итоге NGTS-1b ученые определили как самую большую планету по сравнению с размером ее сопутствующей звезды. Выяснилось, что газовый гигант размером с Юпитер вращается вокруг звезды вдвое меньше нашего Солнца. Такое несоответствие было впервые зафиксировано во вселенной и противоречит теории, согласно которой небольшие звезды образовывают вокруг себя твердые небесные тела, но не газовых гигантов.