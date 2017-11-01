Кадыров заявил, что за убийством Амины Окуевой под Киевом "торчат уши спецслужб Украины"

Рамзан Кадыров связал обстрел Адама Осмаева с украинскими спецслужбами и прокомментировал его цитатой из Гоголя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством Амины Окуевой под Киевом стоят украинские спецслужбы. Он высказал эту версию в своем Telegram и подчеркнул, что она не была чеченкой и что ее настоящее имя - Наталья Викторовна Никифорова.

"Символ революции и Майдана, девушка в платке и камуфляже. Киевская лжепропаганда отвела ей роль военврача и пресс-офицера «чеченского батальона имени Джохара Дудаева» и по совместительству супруги бандита Адама Осмаева. Украинские политики и депутаты постоянно говорили ужшкммт о Наталье Викторовне, как о чеченке, воюющей на стороне бандеровцев. При этом все прекрасно знали, что Наталья Никифорова не имеет никакого отношения ни к Чечне, ни к чеченскому народу", - заявил он.

Он заверил, что "в Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы".

"Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", - заявил Кадыров.

Он отметил, что "украинские спецслужбы решили, пристрелить не двух, а трёх зайцев - избавиться от родной бандитки" и попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах.

"Но уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины и пустыми разговорами о российском следе", - отметил глава Чечни.

В то же время Кадыров выразил сочувствие жителям Украины в связи со сложившейся ситуацией в стране. "Во всей этой истории, происходящей на Украине, единственно жаль, что страдает гордый братский народ Украины. Жители Украины стали заложниками политических интриг Киева", — написал он.



Амина Окуева погибла в понедельник, 30 октября, у села Глеваха Киевской области. Машина, в которой она ехала вместе с мужем Адамом Осмаевым, была обстреляна неизвестными на железнодорожном переезде. Осмаев был ранен, сама Окуева получила смертельное ранение в голову.



