"Ход истории мог быть иным": раскрыт неизвестный факт из жизни Гитлера

Ученые выяснили новый факт из жизни Адольфа Гитлера. Открытие сделал ученый из шотландского Абердинского университета Томас Уэбер, передает "Звезда".
По информации СМИ, историку удалось найти свидетельство того, что в 1919 году еще молодой Гитлер намеревался вступить в крайне правую Немецкую социалистическую партию. В документе, который нашел ученый, приводятся показания основателя Немецкой социалистической партии Ганса Георга Грассингера.
По его словам, осенью 1919 года 30-летний Адольф Гитлер обратился к политику с просьбой дать ему место в его газете ужшкммт и партии. Однако Грассингер отказал Гитлеру, поскольку тот выглядел бедным и вдобавок попытался одолжить у руководителя партии денег. Ему ответили, что ни газета, ни партия в нем не нуждаются.
РИА Новости напоминает, что немецкая социалистическая партия была относительно небольшой крайне правой партией, однако по сравнению с зарождающимся движением нацистов их организация выглядела "громадной", пояснил Уэбер. Тем не менее уже на следующий год она распалась, а Гитлер, который к тому времени был среди нацистского руководства, несколько раз резко выступал против предложений объединить два идеологически близких движения.
«Я могу только предположить, почему в DSP отказали Гитлеру. Возможно, это связано с его упрямством и нежеланием партии мириться с тем, чтобы кто-то указывал им», — сказал Вебер The Independent. По словам профессора, ход истории мог быть совсем иным, если бы социалисты приняли Гитлера, отмечает Лента.ру.
Документ, написанный самим Грассингером, хранился в архиве Института современной истории в Мюнхене. Доступ к нему был открыт еще в 1961 году, однако все это время он оставался незамеченным.