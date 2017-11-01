Видео слежки за Джигарханяном появилось в Сети

Кроме того, друг актера прокомментировал сообщения о задержании Джигарханяна.

На днях в рамках ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на канале "Россия 1" были показаны видеокадры слежки за известным российским актером Арменом Джигарханяном. Видео было получено с камер наблюдения, установленных в кабинете режиссера.

По информации Life, запись заинтересовала правоохранителей. Стражи правопорядка намерены выяснить, как это видео оказалось у авторов телепрограммы.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные лица установили прослушку и скрытие камеры в кабинете Армена Джигарханяна. По факту ужшкммт слежки за артистом было возбуждено уголовное дело. Не исключено, что к нему может быть причастна его бывшая жена - Виталина Цымбалюк-Романовская.

В свою очередь, друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг недавние публикации о том, что его вместе с актером задержала полиция при вскрытии квартиры на Молодогвардейской улице в Москве.

"Очередная ложь. Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи", - цитирует Согомоняна РИА Новости.

Накануне в СМИ поступили сообщения о том, что правоохранители задержали Армена Джигарханяна в момент, когда он вместе с Согомоняном пытался вскрыть дверь в квартиру, где он жил с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Недвижимость является собственностью его супруги.

Ранее TopNews писал о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская вместе с матерью уехала из России.