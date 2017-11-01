В Крыму повредили второй за сутки газопровод: в "Крымгазсети" говорят о диверсии

Прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В Крыму поврежден второй за сутки газопровод, рассказал РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов. По его словам, специалисты изучают место повреждения трубы в районе села Запрудное (южный берег Крыма).

«Газопровод среднего давления (диаметр 270 мм) повреждён в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Характер повреждений говорит о том, что это тоже могла быть диверсия», — цитирует издание Тарасова.

Накануне на газопроводе под Алуштой снизилось давление. Тарасов не исключил, что его могли подорвать. Из-за этого ужшкммт нарушилось газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное. Его пообещали восстановить сегодня.

В "Крымэнерго" также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые питают электричеством Алушту и весь южный берег полуострова

Поврежденный газопровод под Алуштой может быть восстановлен в течение дня, заявил Сергей Тарасов, передает ТАСС. По словам Тарасова, перед устранением последствий аварии необходимо установить причины произошедшего.

Глава «Крымгазсети» добавил, что с учетом этой версии на газопроводах в Крыму усилены меры безопасности. «Мы ввели план антитеррористической противодиверсионной деятельности, контактируем с органами правопорядка: полицией, ФСБ и Росгвардией, [находимся] в тесном контакте с «Черноморнефтегазом», усилено движение [патрулирование] вдоль трасс газопроводов, то есть [проводится] более частый обход и осмотр трасс газопроводов по всему Крыму», — сообщил он.

Причины повреждения неизвестны, но в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) не исключили совершения диверсии. Об этом говорится в сообщении НАК, поступившем в РБК.

«При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и причастность к нему конкретных лиц. Среди прочих прорабатывается и версия о совершении диверсии.

Из-за повреждения без газа остались 1,2 тыс. человек.