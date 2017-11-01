В Омске "пьяная" медсестра из травмпункта попала на видео

Сама женщина объяснила свое поведение передозировкой антидепрессантов.

В Сети опубликовали видео, снятое посетителями травмпункта одного из районов Омска. В кадре запечатлено, как во время приема больных женщина в форме медсестры рухнула на пол и опрокинула сиденья. Она не сразу смогла встать на ноги, после чего скрылась из вида под возмущенные возгласы очевидцев. Женщина явно не ориентируется в пространстве и не понимает, что ужшкммт происходит.

Пользователи предположили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, однако сама женщина - медсестра омской травматологии Евгения П. - рассказала, что сейчас она тяжело переживает развод, поэтому врач выписал ей антидепрессанты, дозировку которых сама пациентка не рассчитала должным образом.

"Невропатолог мне выписала таблетки как бы для поднятия тонуса, настроения. Там по инструкции одна таблетка пьётся утром и одна - в обед. На дежурстве я решила немножко усилить дозу. Ну вот, получился такой результат", - цитирует героиню видео Life.

По ее словам, в тот момент, когда ее стали снимать пациенты травмпункта, у нее неожиданно закружилась голова. При этом она подчеркнула, что ведет здоровый образ жизни, не употребляет ни алкоголь, ни какие-либо запрещенные препараты, не курит.

Поначалу министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко решил снять с должности главврача больницы, в которой работает медсестра, однако затем он отметил, что женщина сохранит свое место, так как ее не за что увольнять: странное поведение медсестры обусловлено приемом "легальных препаратов".