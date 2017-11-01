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Насильно выданная замуж пакистанка отравила молоком 15 родственников

Опубликовано 01.11.17 11:12 Насильно выданная замуж пакистанка отравила молоком 15 родственников

Девушка отравила молоко, из-за чего погибли 15 членов семьи.

В Пакистане была арестована 21-летняя девушка по имени Асия Биби, насильно выданная замуж. Молодая пакистанка из провинции Пенджаб хотела расправиться с мужем, но, кроме него, также погубила еще 14 человек.

По информации "Вестей", Асия Биби принудительно вышла замуж, хотя любила другого человека. Она пыталась сбежать из новой семьи, но ее насильно вернули. Тогда в ее голове созрел дьявольский план - вместе со своим возлюбленным она ужшкммт решила убить супруга, отравив молоко. Однако муж отказался его пить, а через некоторое время из этого молока ни о чем не знавшая свекровь девушки приготовила  домашний йогурт и масло. Эти продукты употребили в пищу 27 членов одной семьи, в результате чего погибли 15 человек, в том числе и муж Биби. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

Правоохранители арестовали саму Асию Биби, а также ее возлюбленного и его родственницу, которая помогала осуществить задуманное. О наказании для преступников ничего не сообщается.
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