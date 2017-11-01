ИноСМИ: глава ВТБ пришел на вечеринку с инвесторами в "костюме Сталина"

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин вышел к инвесторам на праздничном вечере для гостей инвестиционного форума в образе, напоминающем советского политического и государственного деятеля Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание Financial Times и передает Лайф.
По данным СМИ, топ-менеджер ВТБ Юрий Соловьев на эту вечеринку примерил образ другого советского лидера — Никиты Хрущёва. Лозунг вечера: "Инвесторы всех стран, объединяйтесь". Как предполагается, в "советском" стиле проходил приём по итогам инвестиционного форума "Россия зовёт!".
Мероприятие ВТБ для инвесторов, которое ужшкммт было проведено на прошлой неделе, было стилизовано под 1950-е годы; глава банка Андрей Костин и первый заместитель Юрий Соловьев были одеты в костюмы, типичные для того времени, позже пояснили в пресс-службе банка, сообщает ПРАЙМ.
В ВТБ напомнили, что в этом году исполнилось 100 лет со дня революции.
"С учетом исторической даты мы стилизовали вечернее гала-мероприятие для инвесторов под 50-е годы. Соответственно, Андрей Костин и Юрий Соловьев были одеты в костюмы, типичные для того времени. Возможно, кто-то из гостей мог усмотреть в них сходство с историческими персонажами", - сказал официальный представитель ВТБ.
"Однако внешнего сходства с упоминаемыми вами людьми, как например, усы и прочее, мы не воспроизводили", - добавили в банке.