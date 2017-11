ИноСМИ: глава ВТБ пришел на вечеринку с инвесторами в "костюме Сталина"

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин вышел к инвесторам на праздничном вечере для гостей инвестиционного форума в образе, напоминающем советского политического и государственного деятеля Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание Financial Times и передает Лайф.

По данным СМИ, топ-менеджер ВТБ Юрий Соловьев на эту вечеринку примерил образ другого советского лидера — Никиты Хрущёва. Лозунг вечера: "Инвесторы всех стран, объединяйтесь". Как предполагается, в "советском" стиле проходил приём по итогам инвестиционного форума "Россия зовёт!".

Your Halloween costume has nothing on this Stalin outfit from Andrei Kostin, who runs VTB, a top Kremlin bank https://t.co/2FkKHXwO0I pic.twitter.com/ku26DqwdWf