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ИноСМИ: глава ВТБ пришел на вечеринку с инвесторами в "костюме Сталина"

Опубликовано 01.11.17 10:56 ИноСМИ: глава ВТБ пришел на вечеринку с инвесторами в "костюме Сталина"

Газета Financial Times опубликовала фотографию с вечеринки для участников инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин вышел к инвесторам на праздничном вечере для гостей инвестиционного форума в образе, напоминающем советского политического и государственного деятеля Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание Financial Times и передает Лайф.

По данным СМИ, топ-менеджер ВТБ Юрий Соловьев на эту вечеринку примерил образ другого советского лидера — Никиты Хрущёва. Лозунг вечера: "Инвесторы всех стран, объединяйтесь". Как предполагается, в "советском" стиле проходил приём по итогам инвестиционного форума "Россия зовёт!".

Мероприятие ВТБ для инвесторов, которое ужшкммт было проведено на прошлой неделе, было стилизовано под 1950-е годы; глава банка Андрей Костин и первый заместитель Юрий Соловьев были одеты в костюмы, типичные для того времени, позже пояснили в пресс-службе банка, сообщает ПРАЙМ.

В ВТБ напомнили, что в этом году исполнилось 100 лет со дня революции.

"С учетом исторической даты мы стилизовали вечернее гала-мероприятие для инвесторов под 50-е годы. Соответственно, Андрей Костин и Юрий Соловьев были одеты в костюмы, типичные для того времени. Возможно, кто-то из гостей мог усмотреть в них сходство с историческими персонажами", - сказал официальный представитель ВТБ.

"Однако внешнего сходства с упоминаемыми вами людьми, как например, усы и прочее, мы не воспроизводили", - добавили в банке.
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