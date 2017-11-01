 
TOP 10

1 В Нью-Йорке водитель намеренно въехал в толпу людей: 8 погибших

2 Во Владимирской области большое лесное озеро внезапно ушло под землю

3 Актера Балуева сняли с рейса Москва-Калининград

4 В Москве трагически погибла топ-менеджер "Роснефти", выпав с 12-го этажа

5 Эксперты: против рубля играют сразу три фактора

6 В США рассказали, зачем им понадобился биоматериал россиян

7 ИноСМИ: глава ВТБ пришел на вечеринку с инвесторами в "костюме Сталина"

8 Насильно выданная замуж пакистанка отравила молоком 15 родственников

9 В Москве голые активистки устроили акцию у посольства США в поддержку Вайнштейна

10 Образ Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим костюмом Хеллоуина 2017 года

Новости наших партнеров

Образ Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим костюмом Хеллоуина 2017 года

Опубликовано 01.11.17 10:46 Образ Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим костюмом Хеллоуина 2017 года

В сети обратили внимание на фотографию с празднования Хеллоуина в одном из российских городов.

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является почитательницей святого мученика Николая II, вдохновила россиян на создание костюма для празднования Хэллоуина (Дня всех святых).

В первый день ноября на многих развлекательных сайтах, в пабликах соцсети «ВКонтакте» и телеграм-каналах обсуждают фото, сделанные на вечеринках в честь Хэллоуина. На обоих снимках девушки, которые в качестве карнавального костюма использует образ депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

На голове у одной повязан ужшкммт платок, другая - повторила прическу депутата. В руках обеих — икона со святым царем Николаем II, к которому народный избранник испытывает сильные чувства.

По мнению комментаторов, этот костюма стал лучшим образом на Хэллоуин этого года.
Другие материалы по этой теме

Соцсети раскритиковали Пескова и Навку за празднование Хэллоуина с 3-летней дочкой

31 октября отмечается Хэллоуин

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга