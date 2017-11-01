Образ Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим костюмом Хеллоуина 2017 года

В сети обратили внимание на фотографию с празднования Хеллоуина в одном из российских городов.

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является почитательницей святого мученика Николая II, вдохновила россиян на создание костюма для празднования Хэллоуина (Дня всех святых).

В первый день ноября на многих развлекательных сайтах, в пабликах соцсети «ВКонтакте» и телеграм-каналах обсуждают фото, сделанные на вечеринках в честь Хэллоуина. На обоих снимках девушки, которые в качестве карнавального костюма использует образ депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

На голове у одной повязан ужшкммт платок, другая - повторила прическу депутата. В руках обеих — икона со святым царем Николаем II, к которому народный избранник испытывает сильные чувства.

По мнению комментаторов, этот костюма стал лучшим образом на Хэллоуин этого года.