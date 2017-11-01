Во Владимирской области большое лесное озеро внезапно ушло под землю

Вместе с водой исчезла вся рыба и другая фауна водоема.

Во Владимирской области неожиданно ушло под землю лесное озеро Саканцы, глубина которого составляла более 20 метров. Сейчас на месте воронки осталось только илистое дно. По информации департамента природопользования и охраны окружающей среды по Владимирской области, вместе с водой пропали водоросли, а также вся рыба и прочая фауна водоема.

Специалисты полагают, что исчезновение озера могли вызвать геологические ужшкммт процессы, такие, как карстообразование. Суть этого явления заключается в том, что содержащие ильность породы проходят водоносные горизонты, после чего их размывает, они растворяются, образуя пустоты.

"В данном месте уже пустота образовалась под этим озером, там около двух метров ила, который держал воду. Но, видимо, после дождей эти процессы пошли активней, и ил в каком-то месте просто просел, и вода утекла, как в воронку", - цитирует телеканал "360" главу департамента Алексея Мигачева.

По мнению специалистов, если место провала снова заилится, то озеро еще может восстановиться.