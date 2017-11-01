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В Лос-Анжелесе назвали женщину года по версии Billboard

Опубликовано 01.11.17 10:02 В Лос-Анжелесе назвали женщину года по версии Billboard

Вручение награды состоится на ежегодной церемонии Billboard Women in Music. В 2016 году этой премии была удостоена Мадонна.

Американская певица Селена Гомес названа "Женщиной года" по версии журнала Billboard, передает ТАСС со ссылкой на сообщение издания.

"Селена не только находится на верхушке [музыкальных] чартов, но и постоянно вдохновляет молодых женщин работать с полной самоотдачей, быть самими собой и не бояться использовать свой голос… Мы очень рады возможности назвать ее своей "Женщиной года", - приводит журнал слова главы The Hollywood Reporter - Billboard Media Group Джона Амато.

Церемония вручения награды ужшкммт состоится во время гала-ужина, который пройдёт 30 ноября в Лос-Анджелесе, отмечает Лайф.

В 2016 году на гала-ужине, чествующем вклад женщин в музыкальную индустрию, премию получила Мадонна, а ранее ею награждались Леди Гага, Тэйлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферги и Бейонсе.

В текущем году в топ-10 в чарте Billboard Hot 100 попадали несколько песен Гомес — Bad Liar, Fetish и It Ain't Me, в топ-10 чарта Billboard 200 попадали пять её дисков, а два альбома — Revival и Stars Dance — возглавили этот чарт.
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