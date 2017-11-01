В Москве трагически погибла топ-менеджер "Роснефти": женщина выпала с 12-го этажа

Оксана Охапкина выпала из окна.

В российской столице в результате падения из окна своей квартиры, расположенной на 12-м этаже, погибла сотрудница "Роснефти" Оксана Охапкина. По информации "Говорит Москва", глава управления департамента логистики была обнаружена без сознания на улице возле своего дома,

О том, что погибшая действительно являлась сотрудницей компании, журналистам рассказал вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Я понятия не имею, что там произошло. Наведем справки и возможно дадим вам какую-то ужшкммт информацию, когда будем сами ее иметь. Я не могу вам дать никакого конкретного комментария, кроме того, что она никогда не была директором департамента. Она работает в "Роснефти", это серьезный специалист, среднего звена. Действительно. Начальник управления, по-моему, если я не ошибаюсь. Но уже точно не директор и не замдиректора департамента", - признался он.

В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели Оксаны Охапкиной.