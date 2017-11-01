В России с 1 ноября вступил в силу закон о запрете VPN и анонимайзеров

В России приготовились к блокировке VPN-сервисов, Tor и анонимайзеров, которые попали под запрет с 1 ноября 2017 года.

С 1 ноября 2017 в России вступает в силу запрет на анонимайзеры в интернете

С 1 ноября в России вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые определяют обязанности для владельцев VPN-сервисов, «анонимайзеров» и операторов поисковых систем по ограничению доступа к информации, распространение которой в России запрещено. Роскомнадзор на своей странице «ВКонтакте» уже сообщил, как ведомство готово к исполнению требований о блокировке.

Из него ужшкммт следует, что Роскомнадзор по обращению правоохранительных органов будет определять провайдеров, допускающих размещение технологий для обхода блокировок. Провайдеру направят уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС.

При подключении провайдер будет обязан предоставить данные о владельце анонимайзера, которому Роскомнадзор направит такое же уведомление о необходимости подключения к ФГИС. Только владельцам анонимайзеров дадут на это 30 дней.

Отмечается, что в настоящий момент специалисты Роскомнадзора совместно с участниками рынка завершает тестирование новой системы взаимодействия. В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.RU и Яндекс. Свою готовность участия в тестировании подтвердили Рамблер, «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеров 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория данных сервисов в РФ составляет около 10 млн. человек.

На кого распространяются требования закона о запрете VPN и анонимайзеров?

К обязанностям владельцев VPN-сервисов и «анонимайзеров» относится ограничение доступа к запрещенным в Российской Федерации интернет-ресурсам. Данная норма так же распространяется на операторов поисковых систем.

Требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования «анонимайзеров» и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например, в банковской деятельности.

Какая ответственность грозит за нарушение закона о запрете анонимайзеров?

В случае выявления факта несоблюдения обязанностей, Роскомнадзором может быть принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу, принадлежащему владельцу «анонимайзера» и (или) VPN-сервиса.