В совершении теракта в Нью-Йорке подозревается выходец из Узбекистана. На месте обнаружена записка о том, что атака совершена от имени ИГИЛ.

В Нью-Йорке в результате наезда, совершенного злоумышленником на автомобиле в центре мегаполиса, погибли 8 человек, еще как минимум 12 пострадали. Власти признали произошедшее терактом.

Нападение на Манхэттене произошло примерно в 15:05 по местному времени (22:05 мск) на пересечении улиц Чамберс-стрит и Уэст-стрит на юго-западе острова. Район вплотную примыкает к парку на набережной реки Гудзон, там находится множество ресторанов и магазинов. Рядом находятся несколько школ.

По информации полиции, террорист арендовал ужшкммт грузовик-пикап в торгующей стройматериалами сети Home Depot. Управляя транспортным средством на высокой скорости он проехал несколько кварталов по полосе, выделенной для велосипедистов, и давил всех попадавшихся ему на пути. Преступник протаранил школьный автобус и остановился.

Затем, по словам очевидцев, террорист выскочил из машины и принялся размахивать оружием. По некоторым данным, в одной руке у него было пейнтбольное ружье, а в другой - пневматическое. При этом он якобы выкрикивал "Аллах акбар".

Полицейские открыли огонь по приступнику, ранив в живот. По другим данным, Саипов получил ранение в ногу. Он был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.

ТАСС со ссылкой на источник в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке пишет о том, что дипломатам не поступала информация о пострадавших в результате теракта на Манхэттене россиянах.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс рассказал, что жертвой трагедии стал подданный королевства. О гибели своих граждан рассказали также во внешнеполитическом ведомстве Аргентины.

Правоохранители считают, что атаку совершил в одиночку уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в городе Тампа, штат Флорида. Ему 29 лет, а в США он приехал в 2010 году. Телеканал CBS заявил о том, что нападавший имел при себе водительские права штата Флорида, а Fox News сообщил, что в последнее время террорист обосновался в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Отметим, что официально личность подозреваемого не раскрывается.

"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГИЛ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в России, прим. ред.)", - цитирует РИА Новости осведомленный источник.

Washington Post пишет о том, что Саипов был приверженцем ИГИЛ.

"У нас нет никаких свидетельств, что это было что-то другое, кроме как действия одиночки", - сказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал сумасшедшим водителя грузовика, совершившего наезд на людей на Манхэттене. Об этом он написал в своем Twitter.

"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" - отметил американский лидер.