"Базель" - ЦСКА 31 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть матч ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Базель" - ЦСКА 31 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

31 октября 2017 года швейцарский "Базель" принимает московский ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 22:45 мск.

"Базель" - ЦСКА 31 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Базель" - ЦСКА 31 октября 2017 года покажет "Матч ТВ". Следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

"Базель" - ЦСКА 31 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Базель" - ЦСКА 31 октября 2017: перед матчем

По итогам прошлых туров группового этапа Лиги чемпионов "Базель" занимает третье место в турнирной таблице ужшкммт с шестью баллами в активе. До этого клуб проиграл "Манчестер Юнайтед" (3:0), после чего крупно одолел "Бенфику" (5:0), а прошлый матч с ЦСКА закончился победой швейцарцев со счетом 2:0.

ЦСКА - "Базель" 0:2 ВИДЕО голов

ЦСКА занимает третье место в квартете с тремя очками. Ранее подопечные Виктора Гончаренко одолели "Бенфику" (2:1), а затем проиграли "Манчестер Юнайтед" (4:1) и, как уже отмечалось выше, "Базелю".

"Базель" - ЦСКА 31 октября 2017: комментарии

По мнению футбольного эксперта и члена комитета по этике РФС Андрея Созина, сейчас ЦСКА не показывает уровень прошлых лет.

"У каждой команды бывают провальные периоды. И «Спартак» вылетал, и «Зенит» курсировал между лигами, но ЦСКА сейчас всё ещё на третьем месте. Но надо признать, что игры нет — был матч с «Зенитом», с «Янг Бойз». По матчу с «Арсеналом» – всё та же безысходность. В этой ситуации при скудном подборе игроков очень важно, чтобы все не только могли выйти на поле, но и качественно сыграть", - сказал эксперт.

Своим мнением о выступлении российских клубов в еврокубках поделился полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.

"Я всегда за российские клубы в еврокубках. Пусть ЦСКА выигрывает, поднимает рейтинг России. Не могу сказать, что переживаю, но выиграли - молодцы. В любом случае мы играем в одной стране, и чем больше российских команд будет участвовать, тем лучше. И это престижно: о России будут говорить в Европе. С другой стороны, они потратят силы, так что нам будет проще", - отметил он.

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик уверен, что армейцы смогут справиться с "Базелем".

"Неудачи ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов объяснить сложно. Наверное, это совокупность нескольких факторов: силы соперников, проблем с составом и банального невезения. Но не стоит преждевременно списывать ЦСКА со счетов. Уверен, они будут биться до последнего шанса и постараются зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Считаю, что "Базель" "армейцам" по зубам", - уверен он.

19-летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, что московский клуб провел работу над ошибками после первой игры с "Базелем".

"Мы разобрали прошлую игру с "Базелем" и провели работу над ошибками. Постараемся в предстоящей игре совершить их как можно меньше, активнее атаковать соперника и создать больше моментов. Поначалу было тяжело привыкнуть к взрослому футболу, но с каждым матчем всё больше втягиваюсь. Чем больше играю, тем легче становится на поле. Физически я готов неплохо, но иногда ещё перед играми нервничаю. Впрочем, когда выхожу на поле, обо всём забываю и полностью концентрируюсь на игре", - отметил он.

"Базель" - ЦСКА 31 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Базель" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 3,7, на успех ЦСКА - 4,9.