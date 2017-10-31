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Алексей Панин занялся съемками порноклипа с бывшей учительницей

Опубликовано 31.10.17 18:02 Алексей Панин занялся съемками порноклипа с бывшей учительницей

Сам Алексей Панин рассказал, что исполнил свою мечту записать песню и снять на нее клип. Песню ему подарил Стас Костюшкин.

Скандально известный российский актер Алексей Панин сообщил, что реализовал свою давнюю мечту и записал песню, а сейчас работает над созданием клипа для своей дебютной композиции, передает РЕН-ТВ.

По словам актера, он заканчивает работу над своей первой картиной "18+" с участием порноактрисы, бывшей школьной учительницы из Тулы Евы Бергер. Он даже поделился на своей странице в Instagram видео со съемочной ужшкммт площадки, признавшись, что давно мечтал стать режиссером. Однако позднее ролик был удален, передает "Уралинформбюро".

Позже Панин все же уточнил, что в клипе он обойдется без использования порносцен, хотя откровенные моменты будут.

 

"Я не работаю над фильмом, я снимаю клип, где я пою. Выступаю в этом клипе и в качестве режиссера. Песню мне подарил мой товарищ Стас Костюшкин. Многие шутили, что, мол, осталось Панину запеть. Вот я и запел. Ева Бергер снимается у меня в клипе в одной из главных ролей," – поведал артист, решивший попробовать себя в новом амплуа.

В свою очередь, Ева Бергер в своем Instagram опубликовала видео "захвата Панина", а также ряд фото со съемок.

 

Захват @alekseypanin77

Публикация от Eva Berger (@eva_berger_1)

 

" Давно мечтала и наконец-то снялась вместе с @alekseypanin77 . Кино будет огонь", - написала она.

 

Голосуем за @alekseypanin77

Публикация от Eva Berger (@eva_berger_1)

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