Алексей Панин занялся съемками порноклипа с бывшей учительницей

Сам Алексей Панин рассказал, что исполнил свою мечту записать песню и снять на нее клип. Песню ему подарил Стас Костюшкин.

Скандально известный российский актер Алексей Панин сообщил, что реализовал свою давнюю мечту и записал песню, а сейчас работает над созданием клипа для своей дебютной композиции, передает РЕН-ТВ.

По словам актера, он заканчивает работу над своей первой картиной "18+" с участием порноактрисы, бывшей школьной учительницы из Тулы Евы Бергер. Он даже поделился на своей странице в Instagram видео со съемочной ужшкммт площадки, признавшись, что давно мечтал стать режиссером. Однако позднее ролик был удален, передает "Уралинформбюро".

Позже Панин все же уточнил, что в клипе он обойдется без использования порносцен, хотя откровенные моменты будут.

Давно мечтала и наконец-то снялась вместе с @alekseypanin77 Кино будет огонь😈 Публикация от Eva Berger (@eva_berger_1) Окт 30 2017 в 2:29 PDT

"Я не работаю над фильмом, я снимаю клип, где я пою. Выступаю в этом клипе и в качестве режиссера. Песню мне подарил мой товарищ Стас Костюшкин. Многие шутили, что, мол, осталось Панину запеть. Вот я и запел. Ева Бергер снимается у меня в клипе в одной из главных ролей," – поведал артист, решивший попробовать себя в новом амплуа.

В свою очередь, Ева Бергер в своем Instagram опубликовала видео "захвата Панина", а также ряд фото со съемок.

Захват @alekseypanin77 Публикация от Eva Berger (@eva_berger_1) Окт 30 2017 в 5:58 PDT

" Давно мечтала и наконец-то снялась вместе с @alekseypanin77 . Кино будет огонь", - написала она.