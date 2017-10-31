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10 На Украине задержали сына главы МВД страны Авакова

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На Украине задержали сына главы МВД страны Авакова

Опубликовано 31.10.17 17:34 На Украине задержали сына главы МВД страны Авакова

Антикоррупционная служба Украины проводит обыск у сына главы МВД страны.

Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после сегодняшнего обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Он добавил, что держит связь с семьей главы МВД. Об этом Кива сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, после окончания обыска сына Авакова Александра должны  направить в суд.

"Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько ужшкммт мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - сказал он.

Информация позднее была подтверждена самим Аваковым. Министр заявил, что его сын задержан.

Источник в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) сообщил изданию «Украинские новости», что Александр Аваков подозревается в злоупотреблениях при госзакупке рюкзаков для подразделения МВД — Национальной гвардии, пишет "Коммерсантъ".

В рамках расследования НАБУ получила доступ к банковским счетам поставщика рюкзаков — компании «Днипровенд», которую УН связывают с господином Аваковым-младшим. Непосредственно Александр Аваков владеет харьковским ПАО «Инвестор», активы которой за прошедший год увеличились на 1,6% и составили $8,7 млн.
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