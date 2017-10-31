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СМИ: на ядерном полигоне в Северной Корее погибли 200 человек

Опубликовано 31.10.17 16:51 СМИ: на ядерном полигоне в Северной Корее погибли 200 человек

Эксперты уверены, что испытание КНДР ядерного оружия стали причиной гибели 200 человек.

На северокорейском ядерном полигоне Пунгери обрушился тоннель. В результате погибли около 200 человек, сообщает "Росбалт" со ссылкой на южнокорейское KBS World Radio и данные японского телеканала Asahi TV.

По данным СМИ, авария произошла 10 сентября, но информация о ней появилась только сейчас. Предположительно, смещение горных пород могло быть вызвано ядерным испытанием, проведенным 3 сентября. В результате обрушились конструкции строящегося тоннеля, под землей оказались около 100 рабочих. Позднее произошла повторная подвижка горных пород и новый ужшкммт обвал, из-за которого погибли около 100 спасателей.

Как напоминает "Дождь", 9 сентября Reuters со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что в районе Пунгери зафиксировали землетрясение, предполагаемая причина которого — испытание ядерного оружия.

В июле американская мониторинговая группа 38 North заявила о том, что спутниковые снимки свидетельствуют о высоком уровне активности на ядерном полигоне Пунгери. Испытания там проводятся несмотря на международные санкции, которые запретили производство плутония для ядерного оружия. В ООН по итогам «дистанционного наблюдения» за ядерной программой КНДР пришли к выводу, что в стране возобновили производство плутония.
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