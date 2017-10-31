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Жертвами взрыва газа в Дагестане стали мама с 12-летней дочерью

Опубликовано 31.10.17 16:05 Жертвами взрыва газа в Дагестане стали мама с 12-летней дочерью

Тело девочки уже извлечено из-под завалов.

Утром 31 октября в одном из частных домов, расположенных на улице Юбилейная поселка Новый Кяхулай Ленинского района Махачкалы (Республика Дагестан) произошел взрыв бытового газа. Жертвами инцидента стала 12-летняя девочка и ее 37-летняя мать. Еще два человека пострадали. Они были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести госпитализированы.  

К настоящему моменту спасатели уже извлекли из-под завалов обрушившегося в результате взрыва дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ужшкммт на источник в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"Обнаружено тело 12-летней девочки, она погибла. В итоге четверо пострадали, из них двое погибли", - рассказали представители ведомства.

По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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