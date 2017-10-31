Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам

Однако эксперт назвал мертворожденным закон о задержании приставами должников по алиментам.

Во вторник, 31 октября, стало известно о подписании президентом России Владимиром Путиным закона, позволяющего судебным приставам задерживать неплательщиков алиментов. Он подразумевает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишет "Комсомолка".

В настоящее время приставы вынуждены обращаться в полицию за помощью, чтобы человек, уклоняющийся от уплаты алиментов, пришел к ним. Другими словами, согласно действующему законодательству, сотрудники Федеральной службы судебных приставов не имеют права задерживать должников.

Как ужшкммт считают авторы нового закона, документ должен «упростить работу судебных приставов и, соответственно, сократить сроки взыскания средств с должников».

Госдума поддержала соответствующие поправки в законодательство в конце октября. Кроме того, этой осенью в третьем чтении нижняя палата одобрила закон, который обязывает организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты, напоминает "Газета.ру".

А в прошлом году были приняты поправки, согласно которым появилась возможность привлечь злостного должника к административной ответственности и реально обязать, в том числе к длительным общественным работам.

Однако, по мнению основателя Общественного движения "Межрегиональный Отцовский Комитет" Игоря Серебряного, это право будет очень сложно применить на практике.

"Это решение – мертворожденное. Его приняли на бумаге, но его невозможно исполнить на практике по одной простой причине. Сейчас на каждого пристава приходится 1,5-2 тысячи дел по алиментам. В Москве и Петербурге точно, может в маленьких городах полегче. Если даже этот пристав ничем не будет заниматься, а только с утра до вечера им [алиментщикам] звонить не выходя из кабинета, ему года не хватит, чтобы весь список обзвонить. У них физиологически не будет времени куда-то ходить, кого-то арестовывать", – сказал он в интервью Информагентству Nation News.

На вопрос о том, что можно было бы поменять в законе, чтобы он заработал, Игорь Серебряный, не ответил. В замен он предложил идею, согласно которой требуется полностью изменить подход к выплате алиментов.