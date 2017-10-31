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Глава МИД Лавров раскрыл истинные цели санкций США против РФ

Опубликовано 31.10.17 13:59 Глава МИД Лавров раскрыл истинные цели санкций США против РФ

Мир по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, разрешению которых не способствует нынешняя политика администрации США, заявил Лавров.

Введённые в отношении Москвы санкции Вашингтона направлены на то, чтобы потеснить Россию на рынке энергетики и вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса. При этом министр иностранных дел добавил, что свои действия США хотят выставить как борьбу с российской угрозой, пишет Лайф.

Лавров подчеркнул, что европейцам самим необходимо решить, нужна ли им антагонизация России: "Мы знаем, что в политических и деловых кругах ужшкммт стран Евросоюза всё чаще звучит недовольство такой ситуацией".

"Под предлогом борьбы с российской угрозой в Вашингтоне не только стремятся подлатать так называемую трансатлантическую солидарность, не только заставить европейцев повысить расходы на оборону, но и продвинуть свои экономические и энергетические позиции в Европе, потеснить наши совместные с вами проекты и в энергетике, потеснить Россию на рынке вооружений, на что направлена последняя порция санкций, которая была обнародована", - сказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

По его мнению, на пути восстановления экономического взаимодействия России и европейских стран по-прежнему остается навязанная американской стороной санкционная политика: "Основным препятствием на этом пути остается теперь навязанная американцами санкционная спираль".

Как уже сообщалось, новые антироссийские санкции США имеют отношение к энергетическим проектам, а также сферам металлургии, транспорта и горнодобывающей промышленности.
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