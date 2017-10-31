Раненый Осмаев увидел в убийстве своей жены в Киеве российский след

Выходец из Чечни Адам Осмаев рассказал об обстоятельствах нападения под Киевом и подробностях убийства своей жены Амины.

Находящийся в розыске по подозрению в организации покушений на Владимира Путина и Рамзана Кадырова выходец из Чечни Адам Осмаев заявил порталу LB.ua о причастности России к обстрелу его автомобиля. В результате происшествия погибла жена Осмаева Амина Окуева.

Амина Окуева и Адам Осмаев перед обстрелом возвращались в Киев из другого региона. За рулем автомобиля находился Адам. По его словам, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Вокруг меня все разлеталась, панель вся", - вспоминает Адам Осмаев. Одна из ужшкммт пуль попала Амине в голову.

"Я сколько мог проехал, потому что [нападавшие] попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь (Амине), но ей в голову попали. Так что...", - рассказал Адам.

Обстрел он считает покушением на них обоих. И видит в нем российский след. Адам Осмаев сравнил произошедшее с покушением на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. «Это то же самое, это звенья одной цепи,— заявил находящийся в больнице Осмаев.— Здесь действует террористическая группировка».

Место покушения Осмаева спешно посетил глава национальной полиции Украины Сергей Князев. Об этом написал советник МВД Украины Зорян Шкиряк. Предварительную информацию о происшествии сообщил также советник главы МВД Украины, депутат парламента Антон Геращенко.

«Автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина (Окуева) погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону», — написал Геращенко у себя в Facebook. Его цитирует ИА REGNUM.

Осмаев известен тем, что готовил покушение на президента России Владимира Путина, был арестован и осужден на Украине. В марте 2014 года Осмаев попросил украинское гражданство.

Главная прокуратура Украины (ГПУ) рассматривает несколько версий покушения вблизи Киева в понедельник вечером на двух участников силовой операции в Донбассе, выходцев из Чечни, однако ни одна из них не оглашается, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 "Умышленное убийство", сообщил во вторник утром спикер полиции Киевской области Николай Жукович. По его словам, во вторник утром около населенного пункта Глеваха, где произошло покушение, возобновила работу следственно-экспертная группа. Они останавливают транспорт в целях поиска преступников, которые могли это (покушение и убийство) совершить.

Представитель полиции также сообщил, что раненый Осмаев в настоящее время находится в одном из военных госпиталей Киева, ему оказывается медицинская помощь.