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Третья женщина-блондинка намерена баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году

Опубликовано 31.10.17 12:25 Третья женщина-блондинка намерена баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году

Помимо телеведущих Ксении Собчак и Екатерины Гордон, ранее заявивших о намерении стать кандидатами в президенты, на выборы в 2018 году может пойти еще одна женщина.

Еще одна, третья по счету, женщина намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента заявила газете "Коммерсантъ" глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

«Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года»,— сказала она. По словам Семериковой, если она выдвинется, то будет использовать участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, так ужшкммт как полностью разделяет его политику.

Она подчеркнула, что журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, которые уже заявили о желании выдвинуться на выборах президента, не представят должным образом российское женское движение. Кроме того, она собирается привлечь внимание общественности к контактам общественных и политических женских организаций США и Украины с россиянками.

Примечательно, что партия «Женский диалог» — это партнёрская организация «Единой России». 

Ранее  своем желании стать президентом РФ объявила телеведущая Ксения Собчак. Она уточнила, что будет «кандидатом против всех». Позже ее примеру последовала другая журналистка и по совместительству глава адвокатской конторы Катя Гордон, которая заверила, что не станет «согласованным с Кремлем» кандидатом и сможет защитить права угнетенных женщин и детей.
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