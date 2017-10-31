Ученые назвали аспирин самым дешевым средством для профилактики рака

Чтобы снизить риск возникновения онкологического заболевания, нужно длительное время принимать это лекарство в небольших дозах.

Постоянный прием аспирина в небольших дозах в течение не менее полугода значительно снижает риск заболевания раком, причем некоторых его видов - почти наполовину. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного Китайским университетом Гонконга, пишет ТАСС со ссылкой на Daily Express.

Исследование, которому на протяжении многих лет подверглись более 600 тыс. человек, показало, что аспирин особенно эффективен против тех онкологических заболеваний, которые начинаются в системе ужшкммт пищеварения. Так, риск заболеть раком печени и раком пищевода снижается в результате приема этого медикамента сразу на 47%, раком желудка - на 38%, раком поджелудочной железы - на 34% и раком толстого кишечника и прямой кишки - на 24%.

Более того, длительное употребление аспирина в количестве 80 мг ежедневно может значительно сократить число раковых заболеваний органов пищеварения. Аналогичные выгоды наблюдались и в отношении ряда других видов рака, не имеющих отношения к пищеварительной системе, таких как лейкемия, рак легких и рак предстательной железы.

По данным ученых, аспирин понижает вероятность заболевания тремя упомянутыми профессором видами рака на 24, 35 и 14%, соответственно. Бесполезен он лишь в отношении рака груди, мочевого пузыря, почек и миеломной болезни.

Эффективность аспирина при лечении онкологических заболеваний обсуждается давно, врачи все чаще говорят о возможности принятия небольших доз препарата в качестве дополнения к противораковой терапии. В сочетании с новыми препаратами иммунотерапии аспирин останавливает раковые клетки, позволяя иммунной системе находить и уничтожать опухоли, напоминает "Ридус".