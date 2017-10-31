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Путин увеличил штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов

Опубликовано 31.10.17 10:33 Путин увеличил штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов

Сумма штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода на «зебре» увеличится таким образом на 60%.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который на тысячу рублей повышает штраф для водителей, не пропустивших пешеходов на "зебре", пишет "Интерфакс".

Закон был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября. Он усиливает административную ответственность водителей за непредставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении. Устанавливается штраф в размере от 1500 до 2500 рублей (сейчас ужшкммт фиксированная сумма - 1500 рублей).

В Москве с февраля система видеофиксации нарушений начала снимать водителей, которые не пропускают пешеходов. В конце 2016 года количество камер фотовидеофиксации в столице было увеличено в полтора раза — до 1424 устройств. Кроме того, на улицах размещены 305 муляжей, которые не передают информацию в ГИБДД, напоминает Лента.ру.

Ранее сообщалось, что по данным МВД РФ, за девять месяцев 2017 года на пешеходных переходах в России погибли более 1 тыс. детей. Введение дифференциации штрафа позволит более справедливо наказывать водителей, которые совершают правонарушение повторно.
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