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10 СМИ назвали iPhone X худшим кошмаром компании Apple

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СМИ назвали iPhone X худшим кошмаром компании Apple

Опубликовано 31.10.17 10:26 СМИ назвали iPhone X худшим кошмаром компании Apple

В Apple также признались, что новый iPhone X стал худшим кошмаром наяву для компании.

Новый флагман Apple iPhone X стал худшим кошмаром наяву для корпорации. За последнее десятилетие финансовая деятельность корпорации Apple все более зависела от одного продукта — iPhone. На данный момент iPhone составляет от 60 до 70 процентов от доходов корпорации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Business Insider.  

Отмечается, что за большую часть истории iPhone Apple выпускала одну модель в год, предпочитая количеству качество. В 2013 году корпорация выпустила две модели, а в 2017 впервые произвела ужшкммт три. Разнообразие ассортимента сокращает риски, но придание iPhone несоразмерной важности создало фактор риска. До недавнего времени возможность краха iPhone не была актуальной, даже когда поступали сообщения о неполадках в работе программы Siri при ее внедрении или функции 3D Touch. В этих случаях Apple справилась с проблемой и смогла убедить потребителей, что им нужен этот смартфон.

Apple может провалиться по двум причинам: либо сам смартфон не произведет впечатления на потенциальных покупателей, и оттого на него упадет спрос, либо интересы владельцев останутся неудовлетворенными. Последний вариант провала аналитики называют более вероятным, отмечает телеканал "360".

Как уточнил портал Business Insider, неудавшийся запуск iPhone инвесторы сочли наихудшим кошмаром. Скорее всего, это скажется на понижении финансовых показателей компании в последнем квартале 2017 года.
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