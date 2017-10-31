Утверждается, что Facebook было размещено около 80 тысяч публикаций, целью которых было повлиять на политические взгляды жителей США.

Интернет-компании Facebook, Twitter и Google намерены предоставить американскому Конгрессу подробные сведения о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в ноябре прошлого года с помощью размещения политического контента в соцсетях.

Как пишет Bloomberg, в рамках слушаний в Сенате 31 октября 2017 года юрист Facebook Колин Стретч расскажет о том, что продвигавшиеся Россией посты в соцсети за последние два года увидели 126 млн американцев, что составляет около 40% населения страны, причем пророссийский контент якобы разрабатывался и продвигался Агентством ужшкммт интернет-исследований, также известным как "фабрика троллей".

Reuters пишет о том, что связанные с Россией пользователи опубликовали в Facebook с июня 2015-го по август 2017-го примерно 80 тысяч объявлений для влияния на политические предпочтения жителей США.

В октябре 2016 года - за месяц до выборов - в соцсети было заблокировано 5,8 млн поддельных аккаунтов. Еще 170 аккаунтов было удалено в Instagram.

Ранее компания Google заявила о причастности российского Агентства интернет-исследований к продвижению контента политического содержания с помощью YouTube. Интернет-гигант насчитал в общей сложности 17 каналов, которые, предположительно, связаны с действиями российской стороны. На этих каналах было опубликовано 1108 видеороликов общей длительностью 43 часа, причем в период с июня 2015 года по ноябрь 2016 года на них было зафиксировано 309 тысяч просмотров.

Заподозренные в распространении политической рекламы в российских интересах каналы были заблокированы, а результаты полного расследования по "вмешательству" России в выборы президента США компания разместила в своем блоге.

В свою очередь, в Twitter рассказали, что с Агентством интернет-исследований было связано 2752 аккаунта, которые в итоге были заблокированы, а информацию о них передали Конгрессу.