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Майкл Джексон в пятый раз возглавил рейтинг самых богатых усопших знаменитостей по версии Forbes

Опубликовано 31.10.17 09:50 Майкл Джексон в пятый раз возглавил рейтинг самых богатых усопших знаменитостей по версии Forbes

Forbes назвал самых богатых покойных знаменитостей по итогам этого года.

Король поп-музыки Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых умерших знаменитостей по версии Forbes. Его доход в 2017 году составил 75 миллионов долларов, что позволило Джексону пятый год подряд сохранить за собой лидерство, пишет Лайф.

В прошлом году данный показатель составлял $825 млн. Большая часть этой суммы - $750 млн - пришлась на доходы от продажи доли Джексона в одной из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Sony/ATV, уточняет ТАСС.

Вторую ужшкммт строчку в этом году занял гольфист Арнольд Палмер. С момента смерти спортсмена прошло уже больше года, но свыше 400 магазинов по-прежнему продают одежду под маркой Palmer, а компания AriZona Beverages выпустила более 400 миллионов упаковок напитка Палмера (смесь холодного чая и лимонада). Всё это обеспечило умершему гольфисту доход в $40 млн.

Третье месте в списке отдано ушедшему из жизни в 2000 году американскому карикатуристу Чарльзу Шульцу ($38 млн), который, в частности, был автором комикса под названием Peanuts. Основная часть доходов была получена благодаря реализации прав на использование созданных художником персонажей.

Четвертым в рейтинге оказался Элвис Пресли, скончавшийся в 1977 году. Он "заработал" $35 млн. Спустя десятилетия после смерти музыканта поклонники по-прежнему скупают диски с его песнями, товары с его изображением и посещают принадлежавшее ему поместье "Грэйсленд" в городе Мемфис (штат Теннесси).

Боб Марли — пятый ($23 млн).
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