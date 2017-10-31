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Норвежские спасатели нашли тело одного из членов экипажа разбившегося у Шпицбергена Ми-8

Опубликовано 31.10.17 09:24 Норвежские спасатели нашли тело одного из членов экипажа разбившегося у Шпицбергена Ми-8

Сотрудники спасательной операции у архипелага, где разбился российский вертолёт Ми-8, обнаружили тело одного из членов экипажа.

Тело одного из членов экипажа российского вертолета Ми-8, упавшего в море 26 октября, найдено в 130 метрах от места затопления.

Как сообщает РБК, тело было обнаружено на дне моря. По словам губернатора Шпицбергена, тело будет поднято на поверхность в ближайшее время. Он лично участвует в поиске пропавших россиян. Помимо норвежских спасателей в операции принимают участие сотрудники МЧС, которые обследовали место крушения вертолета ужшкммт при помощи глубоководного аппарата «Фалькон».

Как сообщал Topnews, вертолет пропал 26 октября. Вскоре выяснилось, что он упал в море в нескольких километрах от берега.  На борту вертолета находились восемь человек: три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Вертолет летел из российского села Пирамида в Баренцбург и был в лизинге компании «Арктикуголь».
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