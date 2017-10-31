СМИ: отец Кевина Спейси годами насиловал своего сына

Брат актера Рэндалл Фаулер поделился страшными подробностями детства знаменитости.

Жуткие подробности из детства совершившего накануне каминг-аут актера Кевина Спейси рассказал его старший брат Рэндалл Фаулер. По признанию мужчины, их отец был настоящим педофилом и годами избивал и насиловал родных детей.

"Обстановка в доме была крайне отвратительной. Отец примкнул к американской нацистской партии и даже отрастил усы как у Гитлера", - цитирует брата Спейси "Рен-ТВ" со ссылкой на зарубежные источники.

Рэндалл признался, что впервые ужшкммт отец изнасиловал его в 12-летнем возрасте.

"Он позвал меня в спальню, чтобы рассказать про птичек и пчелок, а потом начал приставать. На мои крики пришла мама, но он ее прогнал и запер дверь. Отец начал заниматься со мной сексом. Так закончилось мое детство", - сказал Фаулер.

Дети подвергались регулярному насилию в течение четырех лет. При этом мать знала о происходящем, но боялась кому-то рассказать об ужасах, происходящих в ее доме.

В результате Кевин Спейси буквально замкнулся в себе, а его сестра Джулия сбежала из дома как только ей исполнилось 18 лет.

Как писал TopNews, грандиозный скандал вокруг имени Кевина Спейси разгорелся накануне после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп рассказал о том, что Спейси в состоянии алкогольного опьянения приставал к нему во время вечеринки. На тот момент Рэппу было всего 14 лет.