Какой сегодня праздник: 31 октября отмечается праздник Хеллоуин

Сегодня, 31 октября 2017, также празднуют Международный день Черного моря, День работников СИЗО и тюрем, День сурдопереводчика и другие события.

Какой сегодня праздник, 31 октября 2017: Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября 2017 отмечается праздник разнообразных жутких существ - Хеллоуин.Традиция этой вакханалии берет свое начало на Британских островах. В конце минувшего столетия праздник приобрел поистине всенародную любовь, и теперь его отмечают во многих странах.

Зарождение Хеллоуина связывают с историей кельтов, которые жили на Британские острова тысячи лет назад. От них нам остались ужшкммт сотни обрядов и мистических поверий. По кельтскому календарю год поделен на светлую и темную части. Первая часть года заканчивалась последним днем октября. Этим днем еще завершался сбор урожая. В последнюю ночь октября растворялись грани между этим и потусторонним миром. Эта ночь была праздничной и называлась Самайн.

Через пару столетий на кельтские острова заселился римский народ со своей религией и праздниками. Римляне решили переплести свои обряды с кельтскими. В ночь на 1 ноября они устраивали празднование в честь Помоны (богини урожая) и памятовали погибших предков. Атрибутом Помоны были яблоки, и традиция угощать ими знакомых и друзей на Хэллоуин дошла до наших времен.

Одним из самых популярных обрядов Хеллуина, дожившим до наших времен, является изготовление фонаря Джека: дети и взрослые вырезают сердцевину круглой тыквы, делают прорези для жутких глаз, носа и рта. В середину можно поставить свечку или фонарь. Такими светильниками принято пугать друзей, а из мякоти тыквы пекут пироги.

По преданию, в давние времена в одном из селений проживал скупой человек по имени Джек, который любил выпить. В один из вечеров к мужчине пришел Дьявол, чтобы забрать душу. Но Джек оказался хитрым, и долгое время водил Дьявола за нос и шутил над ним. Но и это не могло долго продолжаться, ведь тело мужчины изнашивалось и не могло попасть ни в ад, ни в рай. Уже до конца измученный Джек попросил у Дьявола угля, чтобы освещать свой путь на этом свете. Так он и ходит, освещая себе путь угольками, которые светятся из самодельного фонаря.

Главное веселье начинается в праздничную ночь на Хеллоуин. Костюмированные вечеринки сопровождаются просмотрами фильмов ужасов и просто веселыми посиделками с друзьями.

Какой сегодня праздник, 31 октября: Международный день Черного моря

31 октября 2017 года отмечается Международный день Черного моря. Одной из стран организаторов этого праздника является Россия. Событие было учреждено в 1996 г. в результате подписания 6 прибрежными странами Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря. В 2017 году его справляют 22-й раз.

День работников СИЗО и тюрем

День работников СИЗО и тюрем отмечается в России ежегодно 31 октября. В 2017 году праздник проходит 12-й раз. Его справляют сотрудники структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН): конвоиры, надзиратели, медики, электрики, сантехники, повара, воспитатели и няни женских колоний, педагоги и психологи колоний для малолетних.

Праздник учрежден 14 сентября 2006 года приказом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Минюста РФ № 617. Документ ратифицировал директор, государственный советник юстиции 1 класса Ю.И. Калинин.

День сурдопереводчика

31 октября 2017 года отмечается День сурдопереводчика. Этот праздник был утвержден в январе 2003 г. Постановлением Президиума центрального правления Всероссийского общества глухих (ВОГ). В 2017 году его справляют 15-й раз. День сурдопереводчика был учрежден с целью привлечения внимания к проблемам глухонемых людей.

Международный день экономии

31 октября отмечается Международный день экономии. Этот праздник появился после того, как 27 октября 1924 года в Милане состоялся 1-й международный конгресс сберегательных банков, на котором присутствовали представители банковской системы из 29 стран. В конце встречи (31 числа) у участников возникла идея об организации Всемирного дня сбережений, в честь памяти о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран. Именно тогда одним из присутствующих (профессором Ravizza) и был провозглашен Международный день экономии, а 31 октября стало датой ежегодного празднования этого события.